Общинският съвет в Бургас упълномощи кмета Димитър Николов или негов представител да участва в общото събрание на сдружението „Фонд за развитие на Летище Бургас“. Решението беше прието на редовното заседание на съвета, кореспондента на БТА в Бургас Галя Тенева.

Събранието ще се проведе на 6 ноември. Сред основните теми е финансирането на полети по линията Бургас – София и обратно до пет пъти седмично от началото на април 2027 г. Предложението е свързано с периода преди музикалния конкурс „Евровизия“, а предвиденият превозвач е „България Еър“.

Ще бъдат обсъдени и предложения към други авиокомпании за полети през зимния сезон 2027/2028 г., както и възможностите за финансова подкрепа от фонда.

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Сдружението е създадено, за да подобри въздушната свързаност на региона и да подпомогне туризма и икономиката. През предходните зимни сезони чрез него са подкрепяни полетите между Бургас и София.

За зимата на 2026/2027 г. вече са открити две процедури за пътнически полети от и до Летище Бургас. Интерес от авиокомпания е заявен по едната от тях, като предстои да бъде сключен договор за линията до София.

От Община Бургас уточняват, че решението не създава нови финансови задължения извън вече одобрения членски внос на сдружението.

Редактор: Габриела Павлова