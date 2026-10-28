Снимка: БТА
Предложението е след подаден рапорт от адмирал Ефтимов
Министерският съвет предлага на президента да издаде указ, с който да освободи адмирал Емил Василев Ефтимов от длъжността началник на отбраната и от военна служба, считано от 02.01.2027 г.
Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба
Предложението е след подаден рапорт от адмирал Ефтимов. Той направи това в края на септември. Предизвестието му е от три месеца и на практика ще остане на поста до края на годината. Мотивите все още не са обявени.Редактор: Ина Григорова
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