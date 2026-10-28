Министерският съвет предлага на президента да издаде указ, с който да освободи адмирал Емил Василев Ефтимов от длъжността началник на отбраната и от военна служба, считано от 02.01.2027 г.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба

Предложението е след подаден рапорт от адмирал Ефтимов. Той направи това в края на септември. Предизвестието му е от три месеца и на практика ще остане на поста до края на годината. Мотивите все още не са обявени.

Редактор: Ина Григорова