Възстановяването на директната въздушна линия между София и Доха обсъдиха министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и посланикът на Катар Н. Пр. Фахад Ибрахим Ал-Мушайри. Линията беше оперирана от Qatar Airways в продължение на 15 години до февруари 2026 г.

Пеев и заместникът му Христина Велинова се срещнаха с посланика на Катар в София като обсъдиха възможностите за насърчаване на диалога с всички заинтересовани страни за създаване на по-добри условия за възстановяване на маршрута София – Доха.

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„Възобновяването на директните полети е от стратегическо значение за международната свързаност на България. Тази връзка има потенциал да стимулира туризма, бизнеса и инвестициите, както и да осигури по-добър достъп на българските граждани и компании до глобалната мрежа от дестинации, обслужвани от „Qatar Airways“, заяви транспортният министър.

В рамките на разговора беше потвърдено и доброто сътрудничество между България и Катар в рамките на Международния съюз по далекосъобщения (ITU). Българската страна изрази благодарност за подкрепата на Катар за кандидатурата на страната ни за преизбиране в Съвета на ITU за мандат 2027 – 2030 г., като беше подчертано значението на партньорството в областта на цифровата свързаност и съобщенията.

Редактор: Цвета Лазаркова