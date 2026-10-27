Два месеца преди Коледа и месец преди Черния петък – как да се предпазим от капаните на нелоялните търговци? Обещаните намаления често изглеждат по-впечатляващи от реалните. При европейска проверка през 2025 г. поне 30% от 314 онлайн търговци не са спазили правилата за обявяване на отстъпките.

Как да разпознаем истинската изгодна покупка, кой контролира търговците в България и какво можем да направим, ако се окажем подведени? Насоки даде Богомил Николов от „Активни потребители” в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

Намаленията за Черен петък: За какви измами да внимаваме, когато пазаруваме онлайн?

„Най-добрата стратегия е човек да се готви за Черния петък 6 месеца преди това”, смята Николов.

„Черният петък е най-добрият момент за някоя голяма покупка. Въпросът е, че когато наближи започва надпревара за обявяване на гръмки намаления, проценти, промоции. Добрата стратегия е да знаете какво искате и да следите цените от май-юни”, каза Николов. Така в деня на Черния петък човек няма да бъде излъган.

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Редактор: Ина Григорова