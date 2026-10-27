Българската агенция по безопасност на храните не допусна до пазара на Европейския съюз пратка с чушки от Албания с наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Тя е с общо количество 2210 кг и е насочена за унищожаване.

При лабораторно изследване е установено съдържание на остатъци от пестициди над нормативно установените максимално допустими нива.

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Агенцията продължава засиления контрол, за да не допуска до пазара храни, които не отговарят на изискванията за безопасност. При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на БАБХ: 0700 12 299.

Редактор: Габриела Павлова