Цените на тока и парното за битовите потребители няма да бъдат увеличавани през настоящия отоплителен сезон - до 1 юли 2027 г. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното заседание на Министерския съвет в сряда. Той подчерта, че правителството ще осигури необходимите средства за функциониране на механизмите, които трябва да защитят домакинствата от поскъпване.

Министър-председателят коментира и цените на хранителните продукти, като увери, че кабинетът няма да налага административно определени цени, а ще засили контрола върху нелоялните търговски практики.

Румен Радев: Необходими са спешни мерки за овладяване на цените и повишаване на покупателната способност

Премиерът посочи, че въпреки повишаването на тарифите за природния газ, има намерение регулираните цени за домакинствата да останат непроменени до края на настоящия регулаторен период.

Радев обясни, че задачата на изпълнителната власт е да гарантира финансовата устойчивост на механизмите, чрез които се компенсират разходите в енергийния сектор. По думите му кабинетът ще предприеме необходимите действия за осигуряване на достатъчна ликвидност, включително във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Целта е да има условия, при които увеличените разходи за енергийните дружества да не доведат до по-високи сметки за ток и парно за домакинствата.

NOVA припомня, че цените на парното и тока за този отоплителен сезон (2026-2027) вече са увеличени. Решението на КЕВР е още от лятото и на практика новите цени действат от 01.07.2026 до 31.06.2027.

Под въпрос е как точно ще подходи правителството след заявката на премиера Румен Радев по време на днешното правителствено заседание, че цените няма да бъдат увеличавани този отоплителен сезон до 1 юли 2027 г. По думите на министър-председателя „правителството ще осигури необходимите средства за функционирането на механизмите, които трябва да защитят домакинствата от поскъпване”.

Дали това означава, че различните топлофикационни и електроразпределителни дружества ще получат държавни пари, за да върнат цените си на нивата от преди 1-ви юли не е ясно? Според юристи стои и въпроса дали такъв тип финансиране не би се определило от ЕК като нерегламентирана държавна помощ.

Според закона за енергетиката цените на електроенергията и на топлофикационните услуги се определят веднъж годишно и важат от юли до юли. Различните дружества подготвят своите предложения за ценовия период и ги представят пред Комисията за енергийно и водно регулиране. След анализ на заявките на дружествата крайното решение е на КЕВР. При извънредни обстоятелства законът позволява в рамките на регулаторния период цените да бъдат изменяни. През последните дни се обсъжда поредно поскъпване на природния газ, чиито цени се определят всеки месец. Предложението е за над 30-процентен скок. Не е изключено премиерът да визира това поскъпване.

Действащите в момента цени на електроенергията за трите дружества, които осигуряват ток в България са средно с около 3 на сто по-високи. За клиентите на „Електрохолд“ поскъпването е 3,14 %, за клиентите на ЕВН – 3,28 %, за битовите потребители на „Енерго Про“ е 2,53 %.

И клиентите и различните топлофикации вече плащат по нови цени. През летните месеци няма парно, но топлата вода вече е по-скъпа от сезон 2025-2026. За най-голямото дружество в София поскъпването на парното и топлата вода е почти 6 процента.

Правителството ще осигури средства за защита на потребителите

Министър-председателят засегна и поскъпването на хранителните продукти. Той подчерта, че България е пазарна икономика и правителството няма намерение да се намесва пряко в определянето на цените. „Няма да се връщаме в едни стари времена - това не е политиката на нашия кабинет“, заяви Радев.

Според него ефективният контрол върху пазара трябва да се основава на ясни правила, прозрачност при ценообразуването и противодействие на нелоялните търговски практики. „За да имаме истинска обективност при цените, трябва да имаме ясна законова и нормативна рамка. Така ще осигурим ефективна регулация на пазара, проследимост на ценообразуването и ще се борим срещу нелоялните търговски практики“, посочи премиерът.

Създават централен електронен регистър за цените на храните

Проверки за ценообразуването, търговските практики и качеството

Радев припомни, че сред първите законодателни инициативи на управляващите са били промени, свързани със защитата на потребителите и конкуренцията. По думите му създадената нормативна основа позволява на контролните органи да извършват проверки по ясни критерии и методики, вместо да предприемат кампанийни действия.

„Успяхме, на базата на тези закони, да развием цялата нормативна база, така че да имаме ясни механизми и ясни формули какво и как правим. И вече в съответствие с всички тези методики започнахме. Но не стихийни, а ясни, нормативно обосновани проверки за ценообразуване, за нелоялни търговски практики, за качество“, обясни министър-председателят.

Той подчерта, че освен цените на продуктите от значение е и тяхното качество. Според премиера България трябва да достигне нивото на контрол и защита на потребителите в останалите развити европейски държави.

Радев за арестите и купуването на гласове: Над полицията вече няма политически чадър, МВР ще действа безкомпромисно

Арестите в Самуил и Белица нямат етнически или политически мотиви, а са резултат от работата на правоохранителните органи срещу злоупотребите с публични средства. Просто вече над полицията и службите няма политически чадър, каза още премиерът. Той предупреди, че МВР ще действа безкомпромисно срещу купуването на гласове, и призова гражданите да не се поддават на натиск по време на изборите. Според него, когато институциите работят без политическа намеса и прокуратурата изпълнява задълженията си, разследванията за злоупотреби с публични средства закономерно водят до действия срещу заподозрените.

Дни преди втория тур на президентските избори Радев отправи категорично предупреждение към хората, които организират или участват в схеми за купуване на гласове. „Искам да предупредя всички, които вече са задействали машината и които ще купуват гласове - не го правете, защото МВР ще действа безкомпромисно и изцяло в рамките на закона“, заяви министър-председателят.

Той подчерта, че целта на правителството е да гарантира честен и прозрачен изборен процес, при който гражданите могат свободно да упражнят правото си на глас. Премиерът се обърна директно към избирателите с призив да не се страхуват от заплахи и да не позволяват външен натиск да влияе върху решението им. „Гласувайте по съвест и убеждение“, заяви министър-председателят.