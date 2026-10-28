Правителството отпусна 1 915 447 евро за задължително социално и здравно осигуряване на ученици, включени в дуално обучение. Средствата покриват осигуровките на ученици от XI и XII клас, които се обучават по професии чрез работа в предприятия и сключват трудови договори с обучаващите ги работодатели за периода от януари до септември 2026 г.

Съгласно Закона за професионалното образование и обучение дължимите социални и здравни осигуровки са изцяло за сметка на държавата. Мярката е въведена в подкрепа на бизнеса, за да насърчи повече работодатели да се включат в дуалната система на обучение.

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Министерският съвет също одобри и допълнителни 3 003 271 евро по пет национални програми за развитие на образованието.

От тях 896 053 евро ще бъдат предоставени на 541 училища за допълнителна подготовка на талантливи ученици за национални и международни състезания и олимпиади. Средствата се отпускат по Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“, по която се подготвят и българските национални отбори за международни надпревари.

Други 597 748 евро са предназначени за 229 образователни институции, които ще провеждат учебни часове в музеи, галерии, обществени библиотеки, обсерватории, планетариуми, научни институти и държавни институции. Дейностите са част от националната програма „България - образователни маршрути“.

По НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ се отпускат 1 066 631 евро за използването на електронни дневници в 1569 детски градини. Средствата ще подпомогнат електронното управление на учебния и административния процес в предучилищното образование.

Отделно от това 219 общински детски градини ще реализират проекти за разработване и прилагане на иновативни и авторски системи за обмяна на опит, модернизиране на средата и изграждане на пространства, които да стимулират и насърчават детското развитие. За тези дейности са предвидени 409 575 евро

С решението са одобрени и 33 264 евро за 34 училища за реализиране на инициативи, посветени на значими събития от военната история на България.

Редактор: Георги Иванов