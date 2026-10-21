Правителството одобри промени в Наредбата за приобщаващото образование, които предвиждат по-ясни правила за обучението и подкрепата на децата със специални образователни потребности. Сред основните изменения са ограничаване на възможността за намаляване на учебните часове, по-строги изисквания при отпадане на учебни предмети и по-добра координация между учители, родители и специалисти.

Една от най-съществените промени засяга учениците, които се обучават по индивидуални учебни планове. Занапред броят на учебните им часове няма да може да бъде намаляван с повече от 50%. Целта е да се избегне прекомерното ограничаване на учебното съдържание и да се осигури възможност за по-пълноценно образование, съобразено с индивидуалните способности на всяко дете.

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Въвеждат се и допълнителни изисквания, когато специалистите предлагат определен учебен предмет да отпадне от индивидуалния план на ученик. В такива случаи екипът за подкрепа ще трябва да представи конкретни аргументи за решението си, а родителят задължително трябва да бъде запознат с тях, преди то да бъде взето.

Тези правила вече са заложени и в Наредбата за учебния план. Друга част от измененията е насочена към децата, които се нуждаят от подкрепа не само в образователен, но и в здравен или социален аспект.

Предвижда се по-ясна организация на съвместната работа между детските градини, училищата, центровете за специална образователна подкрепа и съответните специалисти от здравната и социалната система. Идеята е при по-сложни случаи различните институции да действат координирано, така че детето да получава необходимата помощ, без подкрепата да се ограничава единствено до учебния процес. Уточняват се и задълженията на ресурсните учители. Те ще работят както индивидуално с децата със специални образователни потребности, така и заедно с тях в класната стая или в групата в детската градина. По този начин се цели по-активното им участие в общите занимания и училищния живот.

Разширява се и ролята на социалните работници в образователните институции. Тяхната помощ няма да бъде насочена само към децата в риск, а към всички деца и ученици, които се нуждаят от допълнителна подкрепа.

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Нови правила се въвеждат и за проследяване на развитието на най-малките деца в детските градини.

Вместо директно да се преминава към скрининг за риск от обучителни затруднения при 3-годишните, първо ще се прави цялостна оценка на развитието им чрез специално разработен инструментариум.

Той все още е в процес на подготовка. Ако първоначалното проследяване покаже признаци за възможни затруднения, ще се извършва и допълнителен скрининг. Според Министерския съвет тази промяна ще позволи по-точно да се установява кои деца действително се нуждаят от допълнителна помощ. Очаква се също да бъде намалена административната натовареност на педагогическите специалисти.

Предвижда се и облекчаване на процедурата за прием в 8 клас за ученици със специални образователни потребности.

Родителите им ще могат да подават необходимите документи директно в Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Така няма да се налага същите документи да бъдат представяни повторно в Регионалното управление на образованието. С одобрените изменения се актуализират и отделни текстове в наредбата, за да бъдат съобразени с вече действащото законодателство.

Редактор: Цветина Петкова