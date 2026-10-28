Надзорният съвет на Националния осигурителен институт има нови членове, реши днес кабинетът.

Главният секретар на Министерството на здравеопазването Борислав Петров и заместник изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Милена Кръстанова са определени от правителството за членове на Надзорния съвет на НОИ. От състава са освободени доц. д-р Валентина Маринова и Боряна Жилова.

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По закон надзорът се състои от по един представител на всяка от национално представителните организации на работодателите и синдикатите и равен на тях брой членове. Те се определят от правителството, като един от тях задължително е заместник изпълнителен директор на НАП.

Редактор: Цвета Лазаркова