Софийски градски съд заседава по делото срещу Петър Тодоров, който прегази 14-годишния Филип Арсов на пешеходна пътека в София. Трагичният инцидент предизвика вълна от обществено недоволство и масови протести в столицата.

Очаква се по време на предстоящото заседание магистратите да изслушат ключови свидетели на инцидента, както и да бъдат разгледани заключенията от назначените автотехнически и съдебномедицински експертизи. Тяхната цел е да установят с абсолютна точност скоростта, с която се е движил лекият автомобил в момента на удара, както и наличното време за реакция от страна на водача.

Прокуратурата е категорична в позицията си и настоява за налагане на най-строгото предвидено в закона наказание, изтъквайки високата обществена опасност на деянието. Защитата от своя страна вероятно ще търси смекчаващи вината обстоятелства, като фокусът ще падне върху експертните оценки за видимостта и спирачния път в конкретния участък.

Делото за смъртта на Филип Арсов, убит на пешеходна пътека в София, започва отначало

Катастрофата стана през септември 2023 г. в централната част на София. 14-годишният Филип е пресичал на ясно обозначена и осветена пешеходна пътека, когато е бил връхлетян от автомобила, управляван от Петър. Според първоначалните данни от разследването, колата се е движила със скорост, значително надвишаваща максимално допустимата за градски условия (с около 90 км/ч при ограничение от 30 км/ч). Впоследствие стана ясно, че водачът е седнал зад волана след употреба на алкохол. При удара момчето е загинало на място, преди екипите на "Спешна помощ" да успеят да му окажат помощ.

Случаят не само почерни едно семейство, но и изкара хиляди граждани на улиците. В дните след инцидента бяха организирани мълчаливи бдения и масови протести на лобното място на детето, както и пред сградите на ключови институции. Хората настояваха за незабавни законодателни промени, по-строг контрол на пътя и нулева толерантност към нарушителите, особено когато става въпрос за превишена скорост и шофиране в нетрезво състояние. Този граждански натиск доведе до сериозни дискусии в парламента относно инкриминирането на определени нарушения на пътя като умишлени престъпления.

Близки на жертви от катастрофи поискаха справедливост и край на съдебното протакане

Обвинението срещу Тодоров е квалифицирано по текстове от Наказателния кодекс за причиняване на смърт при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол и на пешеходна пътека – обстоятелства, които законът разглежда като особено тежки. Ако бъде признат за виновен, го заплашва ефективна присъда „лишаване от свобода“ за дълъг период от време. Близките на Филип, както и цялото общество, очакват съдът да постанови справедлива присъда.

Редактор: Цветина Петрова