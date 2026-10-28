България продължава да е държавата с най-висока смъртност по пътищата в Европейския съюз, въпреки че броят на загиналите при катастрофи намалява. През 2025 г. страната ни отчита 71 жертви на един милион жители при средно 43 за ЕС. Това показват публикуваните във вторник окончателни данни на Европейската комисия за пътната безопасност. Темата коментира Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в ефира на NOVA NEWS.

Според него сред основните причини за тежките катастрофи са проблемите във възпитанието на децата, липсата на дисциплина и неефективната работа на институциите. По думите му в България се изготвят стратегии, доклади и мерки, но липсва достатъчно ясна отговорност за резултатите от работата на институциите.

„Причините са много, но аз бих тръгнал от семейната среда. Пропуските във възпитанието, което дават родителите на децата, са огромни. Защото демокрацията някакси криво я разбираме. Смятаме, че има няколко закона, които са написани само за да ги има. Смятаме, че трябва да има много институции, които обаче нищо не вършат“, заяви Георгиев.

България с най-висока смъртност по пътищата в ЕС: 71 жертви на милион жители

Той постави под въпрос и ефективността на системата за управление на пътната безопасност, като подчерта, че твърде много институции имат отношение към нея, без да е ясно кой носи отговорност за пропуските.

„Не е нормално 11 институции да отговарят за безопасността на движението“, посочи представителят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите. Той призова за по-строг контрол върху работата на администрацията и за търсене на отговорност при допуснати пропуски.

Георгиев коментира и политиката за увеличаване на глобите като средство за ограничаване на нарушенията. Според него санкциите сами по себе си не могат да доведат до трайна промяна в поведението на шофьорите.

„На първо място трябва да бъде превенцията. Превенцията ще промени мисленето“, посочи той. По думите му глобите имат смисъл, когато водачите вече разбират правилата и последиците от тяхното нарушаване.

В разговора беше засегната и темата за промените в наредбата за регистрация на автомобилите, включително при смяна на двигател и придобиване на кола по наследство.

Според Георгиев новите правила не представляват съществена промяна в практиката. Той отправи критики към начина, по който КАТ прилага нормативната уредба, и заяви, че администрацията трябва да се съобразява със законите и съдебните решения.

По думите му автомобилът се идентифицира чрез номера на рамата, известен като VIN код, а административните процедури трябва да следват ясно разписаните законови изисквания.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова