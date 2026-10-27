България е държавата с най-висока смъртност при пътнотранспортни произшествия в Европейския съюз през 2025 г. На всеки един милион жители у нас се падат 71 загинали при катастрофи. Това показват окончателните данни на Европейската комисия, публикувани на 27 октомври.

Страната ни изпреварва Румъния, където са отчетени 68 жертви на милион жители, и Хърватия с 65. Така трите държави остават с най-тревожните показатели в ЕС, въпреки отчетения напредък през последните години.

ЕК: Смъртността по пътищата в България остава значително над средната за ЕС

На противоположния полюс са Швеция и Дания, които продължават да имат най-безопасните пътища в Съюза. В Швеция през 2025 г. са регистрирани едва 19 загинали на милион жители, а в Дания- 24. Това означава, че смъртността по пътищата в България е близо четири пъти по-висока от тази в Швеция.

В целия Европейски съюз през миналата година при пътни произшествия са загинали 19 350 души. Броят им е намалял с 3% спрямо 2024 г. и с 15% в сравнение с 2019 г. Въпреки положителната тенденция хиляди семейства продължават да губят свои близки при катастрофи.

Данните за България показват известно подобрение спрямо предходната година, когато смъртността е била 74 души на милион жители. Въпреки това страната ни се е придвижила от второто до първото място по този отрицателен показател.

В отделен доклад за България Европейската комисия посочва и сериозни проблеми, свързани с безопасността на пътищата. Сред тях са недостатъчното финансиране на мерките за превенция, забавянето на инфраструктурни подобрения и трудностите при прилагането на законодателни промени.

Според анализа на Брюксел България има сравнително висок дял на загиналите при произшествия извън населените места, по пътища, различни от автомагистралите. Отчитат се и по-слаби резултати от средните за ЕС при използването на предпазни колани и детски обезопасителни системи.

Защо България е на второ място в ЕС по брой жертви по пътищата за 2024 г.

Европейският съюз си е поставил за цел до 2030 г. да намали наполовина броя на загиналите и тежко ранените при катастрофи спрямо 2019 г. Първоначалните данни за първата половина на 2026 г. показват, че в повече държави членки се отчита спад на жертвите с над 5%, отколкото увеличение.

Европейският комисар по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас подчерта, че зад статистиката стоят човешки съдби и семейни трагедии.

„Пътната безопасност не се изчерпва с правила и разпоредби. Става дума за спасяването на човешки животи и предотвратяването на трагедии, които засягат семейства и общности в цяла Европа“, заяви той.

По думите му целта е всеки гражданин да може да достигне безопасно до своята дестинация, независимо от държавата или вида транспорт, който използва. За това са необходими по-безопасна инфраструктура, по-добра превенция и последователни усилия от всички държави членки.

Редактор: Цветина Петкова