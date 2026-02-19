България е на второ място в Европа по жертви на пътищата през 2024 година. Това сочат данни на Европейската комисия. Във въпросната година у нас са регистрирани 74 смъртни случая на 1 милион души. Изпреварва ни единствено Румъния със 78 жертви на милион души. За сравнение страната с най-нисък брой жертви е Швеция – 20 смъртни случая на 1 милион души. Според Комисията това налага допълнителни усилия на национално равнище. Темата коментира експертът по пътна безопасност и бивш директор на КАТ Алекси Кесяков в ефира на NOVA NEWS.

Той посочи, че ако искаме статистиката да не бъде такава, е необходимо да се работи системно. Пътната инфраструктура трябва да бъде подобрена, което изисква големи инвестиции, каза Кесяков. Автомобилния парк носи значително по-висока опасност спрямо другите. Медицинската помощ също има значение за намаляване на трагичните случаи, коментира още бившият директор на КАТ.

Той също така акцентира на поведението на участниците в движението и нуждата от добро възпитание и ценностна система, обучение на децата от ранна възраст, както и отговорно отношение от страна на възрастните.

Редактор: Цветина Петрова