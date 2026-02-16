Броят на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия в България остава значително над средната за Европейския съюз. Това се посочва в нов доклад на Европейската комисия , който оценява напредъка към целта за намаляване наполовина на жертвите по пътищата до 2030 г.

При средно 45 загинали на един милион души население в ЕС през 2024 г., в България този показател достига 74. За сравнение - през 2019 г. у нас са отчетени около 90 жертви на милион души при средно 51 за ЕС, което показва подобрение.

В повечето разгледани области обаче се отчита забавяне, като основен пропуск са ограниченията във финансирането. Това е посочено като основна причина за забавяне или отлагане на действия като провеждането на кампании, разработването на планове за мобилност и пътна безопасност в градовете, реализирането на целеви инвестиции в общинските програми, насочени към уязвимите участници в движението и селските пътища, както и провеждането на одити и инспекции. Освен това честите смени на правителствата са довели до забавяне на промените в законодателството, като са отчетени и пропуски, свързани с техническите ресурси и събирането на данни, пише още в частта от доклада за нашата страна .

Начело на негативната класация е Румъния, където са регистрирани 78 загинали в катастрофи на един милион жители.

Жертвите в ЕС за 2024 г. са общо 19 940, с 12% по-малко спрямо 2019 г. Всяка година близо 20 000 души губят живота си по европейските пътища, а до 100 000 получават тежки наранявания с дълготрайни последици.

Европейският комисар по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Цицикостас подчерта, че въпреки постигнатия напредък, усилията трябва да се ускорят. „Всяка смърт на пътя е трагедия. Трябва да действаме по-бързо и с по-голяма решителност, за да спасим хиляди животи и да намалим икономическите и социалните разходи“, заяви той.

Според доклада пътнотранспортните произшествия струват на икономиката на ЕС около 2% от брутния вътрешен продукт годишно. Основните рискови фактори остават превишената скорост, шофирането под въздействие на алкохол, разсейването и неизползването на предпазни колани. Към тях се добавят и нови предизвикателства, като разпространението на електрически тротинетки, застаряването на населението и навлизането на автоматизирани превозни средства.

Крайната цел на ЕС е до 2050 г. смъртните случаи по пътищата да бъдат сведени до нула.

Редактор: Ралица Атанасова