Оказва се, че по българските пътища всеки ден стават средно по 18 тежки катастрофи, като около 2 от тях са с участието на шофьори над 70-годишна възраст. За изминалата 2025 година са регистрирани общо 6655 тежки ПТП-та. Това включва произшествия с ранени и загинали, като 785 от тях са с участието на водачи над 70-годишна възраст, което представлява около 12% от всички случаи.

Въпросът трябва ли по-възрастните шофьори у нас да бъдат задължени да минават очни прегледи в "Събуди се" коментира автомобилният експерт Филип Лазаров.

"Като цяло трябва да се научим да обръщаме внимание на физическото си състояние. Ние, българите, често си казваме: „На мен това няма да ми се случи“. Гледаме автомобилът да е изправен, но забравяме за себе си. А не е така", изтъкна той.

Един от петима шофьори - с увредено зрение, без да го осъзнава

И подчерта, че на първо място - очните прегледи не са нужни само защото сме на 70 или защото шофираме, а защото са необходими за здравето ни. "Затова силно препоръчвам - не държавата да ни го налага, а ние сами да го наложим на себе си", призова автоекспертът.

По думите му зрението е първото и най-важно нещо, на което трябва да се обръща внимание при шофиране. "След това идват реакциите - след 60-70 години те се забавят. Очите са „главните камери“ и са на първо място. Трябва да следим всички показатели. Познавам много възрастни шофьори, които карат по-добре от млади водачи на 20 години. Това е въпрос на опит и самопреценка. Но трябва да има момент, в който сами да кажем: „Дотук“. Проблемът е, когато застрашаваме и другите", категоричен е Лазаров.

Великобритания обяви пакет от мерки за намаляване на смъртността по пътищата

Автомобилният експерт предупреди и за повишен риск при шофиране при зимни условия. Според него най-опасни са дните с положителни температури през деня и отрицателни през нощта. „Тогава се образува лед. Няма нищо на света, което да държи върху него“, изтъкна той.

Съветът му към водачите: „Дайте си поне 15 минути преднина преди да тръгнете, почиствайте добре автомобила си и карайте с поне 10 км/ч под ограничението при заледени пътища. По-добре едно кафе повече, отколкото един фатален риск“.

Повече по темата гледайте във видеото.