Над 90% от информацията, която шофьорът обработва, е визуална. Проучвания на Европейския съвет по оптометрия и оптика (ECOO) показват, че лошото зрение е допринасящ фактор за значителен брой пътнотранспортни произшествия.

Намалената зрителна острота пряко влияе върху времето за реакция. Например, шофьор с намалено зрение може да се нуждае от до 3 секунди повече, за да разчете пътен знак или да идентифицира опасност. При скорост от 90 км/ч, това означава изминаване на допълнителни 75 метра преди предприемане на действие – дистанция, която често е фатална.

Кампанията „Дай път на зрението“, организирана от Националната асоциация на оптиките (НАО) в партньорство с Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, обхвана 602 шофьори от цялата страна през юни 2025 г.

Ключовата и най-притеснителна констатация е драстичното разминаване между субективната преценка на водачите и обективната реалност. Докато 52.5% от участниците заявяват, че не виждат достатъчно добре, обективният скрининг показва, че реалната нужда от корекция на зрението е при 71.8% от тях. Това означава че приблизително на всеки пети шофьор (19.3%) е на пътя с компрометирано зрение, без дори да го осъзнава, което го превръща в "скрита заплаха".

Едва 19.6% от участниците имат перфектна зрителна острота, а над 65% имат астигматизъм – състояние, което сериозно влошава качеството на зрението при нощно шофиране.

Проучването разкрива и друга тревожна тенденция - опитните водачи, с над 15 години стаж, често подценяват влошаването на зрението си с възрастта и не търсят навременна помощ.

