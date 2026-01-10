Великобритания обяви пакет от мерки за намаляване на смъртността по пътищата. Въвеждат се задължителни очни прегледи за шофьорите над 70-годишна възраст. Начинаещите водачи пък ще имат половин година пробен период, преди да получат пълни права на пътя.

Макар Великобритания да се слави с едни от най-безопасните пътища в света, властите признават, че през последното десетилетие тя e изостанала от 22 европейски държави по показател смъртност на пътя. Ако на Острова 24 души на милион население губят живота си в катастрофи, то в Норвегия са 16, в Швеция – 20. За сравнение в България са около 60, което поставя страната ни сред най-лошите по пътна безопасност.

Всеки ден средно четирима души умират по английските пътища, като най-често жертва стават начинаещите шофьори и възрастните. Затова и повечето мерки за повишаване на безопасността са насочени към тях.