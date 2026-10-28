Правителството утвърди споразумение за сътрудничество и координация по търсене и спасяване при авиационни произшествия между Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Унгария, Северна Македония, Черна Гора, Сърбия, Словакия и Словения.

Документът има характер на рамков международен договор.

Испански изтребители ще могат да пазят българското небе при необходимост

Досега България не е била страна по регионално споразумение от такъв характер. Документът регламентира принципите за комуникация и сътрудничество, улесняването на транзита през териториите на държавите, правата и задълженията на страните, покриването на разходите за дейностите.

Редактор: Цветина Петрова