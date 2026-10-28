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Регионалният договор е за сътрудничество и координация между няколко страни при такива инциденти
Правителството утвърди споразумение за сътрудничество и координация по търсене и спасяване при авиационни произшествия между Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Унгария, Северна Македония, Черна Гора, Сърбия, Словакия и Словения.
Документът има характер на рамков международен договор.
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Досега България не е била страна по регионално споразумение от такъв характер. Документът регламентира принципите за комуникация и сътрудничество, улесняването на транзита през териториите на държавите, правата и задълженията на страните, покриването на разходите за дейностите.Редактор: Цветина Петрова
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