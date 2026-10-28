Снимка: iStock
Средствата са предназначени за граждани и фирми, чиито дела не са приключили в разумен срок
Правителството одобри допълнителни 330 009 евро по бюджета на Министерството на правосъдието за покриване на вече изплатени обезщетения за забавени съдебни производства.
Сумата представлява общия размер на компенсациите, които ведомството е изплатило между 1 април и 30 септември 2026 г. на граждани и юридически лица, чието право делата им да бъдат разгледани и решени в разумен срок е било нарушено.
Изгубени в процедурите: Колко бавно може да е правосъдието у нас
Обезщетенията се предоставят по специална процедура, предвидена в Закона за съдебната власт. От нея могат да се възползват хора и фирми, засегнати от прекомерно продължили съдебни производства.
Право да поискат компенсация имат участници в приключили граждански, административни и наказателни дела. Такава възможност е предвидена и за обвиняеми, пострадали и ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства.
Заявленията се подават до Инспектората към Висшия съдебен съвет, който проверява дали е имало неоправдано забавяне и какви са причините за него. Процедурата предвижда произнасяне по подаденото заявление в срок до шест месеца.Редактор: Цветина Петкова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни