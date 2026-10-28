Правителството одобри допълнителни 330 009 евро по бюджета на Министерството на правосъдието за покриване на вече изплатени обезщетения за забавени съдебни производства.

Сумата представлява общия размер на компенсациите, които ведомството е изплатило между 1 април и 30 септември 2026 г. на граждани и юридически лица, чието право делата им да бъдат разгледани и решени в разумен срок е било нарушено.

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Обезщетенията се предоставят по специална процедура, предвидена в Закона за съдебната власт. От нея могат да се възползват хора и фирми, засегнати от прекомерно продължили съдебни производства.

Право да поискат компенсация имат участници в приключили граждански, административни и наказателни дела. Такава възможност е предвидена и за обвиняеми, пострадали и ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства.

Заявленията се подават до Инспектората към Висшия съдебен съвет, който проверява дали е имало неоправдано забавяне и какви са причините за него. Процедурата предвижда произнасяне по подаденото заявление в срок до шест месеца.

Редактор: Цветина Петкова