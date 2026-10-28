Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Пазарджик затвори търговски обект в града заради сериозни нарушения на хигиенните изисквания.

При проверки в други магазини в областта са открити храни с изтекъл срок на годност и продукти без необходимата информация за произхода.

Затвориха заради лоша хигиена кухня майка на търговска верига

Инспекторите са установили силно занижена хигиена в търговската зала, включително около стоките на регалите с пряк достъп на потребителите, както и в складовите помещения. Издадени са заповед за спиране на дейността и предписание за отстраняване на нарушенията. Обектът ще може да отвори отново след проверка, която потвърди, че несъответствията са отстранени.

При проверки в обекти на големи търговски вериги в областта са установени и други нарушения. В един от магазините са открити и възбранени 279 кг ориз, 385 кг захар и 44 кг брашно, чиито етикети не посочват страната на произход. Общото количество на тези продукти е 708 кг.

В друг обект инспекторите са установили 28 кг храни от животински произход с изтекъл срок на годност. Продуктите са насочени за унищожаване.

Проверяващите са констатирали и разминавания между информацията за страната на произход върху етикетите на продуктите и данните на рекламните табели над тях.

За установените нарушения са предприети административни мерки, включително съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

Съвместните проверки на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) продължават. Контролът обхваща доставките и предлагането на хранителни продукти с цел спазване на законовите изисквания и защита на потребителите.

Редактор: Георги Иванов