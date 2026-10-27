Какво се случи на изборите за президент и какво предстои на балотажа коментираха политолозите проф. Мария Пиргова и Георги Проданов в ефира на "Челюсти".

Пиргова каза, че е важно кой ще бъде президент на страната, защото неговата фигура има голяма легитимност и има възможности за неформално влияние. Освен това има и достатъчно формални правомощия по Конституция.

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Проданов каза, че не смята, че повече хора ще отидат до урните на балотажа. По думите му вероятно ще гласуват пак същите ядра.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова