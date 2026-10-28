Министерският съвет ще разгледа два меморандума, свързани с модернизацията на Българската армия - за включването на страната ни в международен проект за противодействие на нисколетящи заплахи, включително дронове, и за придобиването на зенитни ракети „Мика“ за българските патрулни кораби. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов преди началото на тристранната среща с колегите си от Румъния и Турция, посветена на сигурността в Черно море.

„Днес в Министерския съвет ще се вземе решение по два меморандума. Единият е за включването на България в проект за противодействие на нисколетящи заплахи - така наречения проект за дронове. България ще стане член на този проект“, заяви Стоянов.

Вторият меморандум предвижда придобиването на зенитни ракети „Мика“, предназначени за българските патрулни кораби. „Ние продължаваме да работим в Министерството на отбраната по модернизацията на Българската армия и съответно да се включваме в проекти, които са адекватни на съвременните заплахи“, подчерта министърът.

България предлага общ механизъм за сигурност в Черно море

Стоянов коментира и тристранната среща с министрите на отбраната на Румъния и Турция, свикана по инициатива на България след атаките срещу търговски кораби в Черно море през последните седмици. „Тази среща е предизвикана от ситуацията, която възникна преди седмица-две с нанасянето на удари по търговски кораби в икономическата зона, в териториалното море и в прилежащата зона. Убеден съм, че ще набележим конкретни мерки за сигурността в нашия регион, за да реагираме адекватно на всяка една заплаха“, заяви той.

Българската страна ще предложи създаването на координационен механизъм между трите държави, който да позволи по-бърза реакция при инциденти и заплахи за корабоплаването. „Аз считам, че е необходимо да има координационен механизъм между трите държави, за да можем да реагираме още по-бързо във всяка една такава ситуация по отношение на свободата на корабоплаването и сигурността в Черноморския регион. Мисля, че това е в интерес и на трите страни“, посочи Стоянов.

България засилва противовъздушната отбрана и няма да иска задействане на член 4 от НАТО

Министърът предупреди, че ситуацията в Черно море изисква все по-тясно сътрудничество между държавите в региона. „Оценката е ясна. Рисковете нарастват с всеки изминал ден и ние трябва да имаме адекватна реакция - трите страни заедно. Да реагираме във всяка една ситуация и то така, че да можем да осигурим свободата на корабоплаването“, подчерта той.

Стоянов уточни, че България е подготвила политически позиции и предложения за военни мерки, които предстои да бъдат обсъдени с Румъния и Турция. Подробности за тях ще бъдат оповестени след постигането на съвместно съгласие. „Не сме говорили и не сме коментирали бъдещ меморандум, който да бъде отправен към Русия или към която и да е друга страна. Говорим за наши мерки, които да бъдат взети за осигуряване на свободата на корабоплаването. Военните мерки може да бъдат коментирани, единствено и само след като бъдат договорени съвместно с другите две страни“, обясни министърът.

По думите му подобни тристранни срещи трябва да продължат и занапред, независимо дали ще има нови атаки срещу търговски кораби. „Не очаквам тази среща да бъде единствена и последна. Надявам се, че такива срещи ще има и в бъдеще. Не защото очаквам още повече удари, а защото ние трябва заедно да търсим механизъм, с който да реагираме при подобни ситуации“, заключи Стоянов.

След атаките в Черно море: България разполага още две системи с дронове и засилва противовъздушната отбрана

По-късно днес Министерският съвет одобри присъединяването на България към международната инициатива за сътрудничество в разработването и въвеждането на способности за противовъздушна отбрана срещу нисколетящи въздушни заплахи.

Меморандумът е между министрите на отбраната на Белгия, Дания, Финландия, Гърция, Румъния, Швеция и Турция. Кабинетът одобри и проект на Нота за присъединяване на Министерството на отбраната на България към него, при условията на последваща ратификация.

Правителството одобри също присъединяването на България към Рамковото споразумение между Франция и Дания за съвместно придобиване на системи VL MICA. То упълномощава министъра на отбраната да проведе преговори и да подпише споразумението между министерствата на отбраната на трите държави.

Проектът „Придобиване на зенитни ракети VL MICA“ е включен в Националния план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост по инструмента SAFE. Той предвижда доставка на 32 зенитни ракети VL MICA и свързаните с тях услуги, като водеща държава е Франция. Ракетите са предназначени за системата за противовъздушна отбрана на многофункционалните патрулни кораби на Военноморските сили.