Възрастна жена е с опасност за живота, след катастрофа на пътя между селата Обединение и Масларево, Великотърновско. Произшествието е станало днес около 16,00 ч.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 78-годишен мъж е самокатастрофирал.

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Пострадала е 76-годишната му спътница. Тя е откарана с въздушна линейка в Плевенска болница. Жената е с опасност за живота.

Причините за инцидента се изясняват. Образувано е досъдебно производство.