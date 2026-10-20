64-годишен мъж от Мадан е транспортиран по спешност с медицински хеликоптер до болница в София, след като получил тежка травма на ръката при работа с ъглошлайф в дома си.

Пострадалият първоначално е поет от медици в Смолян. По тяхна информация нараняването е изключително сериозно, като ръката му е частично ампутирана.

Мъж пострада тежко в цех в Смолянско, транспортираха го с хеликоптер до София

Заради тежестта на травмата е организиран въздушен медицински транспорт. Хеликоптерът кацнал на площадката край МБАЛ - Смолян, откъдето взел пациента за лечение в столицата. Според лекарите в Смолян има добри шансове специалистите в София да успеят да спасят тежко увредената ръка.

Редактор: Цветина Петкова