Десетки хиляди излязоха на протест в Амстердам. Те искат да притиснат правителството на Нидерландия да предприеме по-решителни действия срещу Израел във връзка със ситуацията в Газа. Много от демонстриращите нарочно се бяха облекли с червени дрехи.

Снимка: EPA/Ramon Van Flymen

Те наричат протеста си „червена линия“ и настояват за засилване на търговските санкции срещу Израел, официално обявяване на действията им в Газа за геноцид, както и прекратяване на всички продажби на оръжие за Израел.

Снимка: EPA/Ramon Van Flymen

Правителството на Бенямин Нетаняху категорично отхвърля, че извършва геноцид в Газа.

Снимка: EPA/Ramon Van Flymen

Това е въпрос, който силно занимава обществото в Нидерландия. Миналата година външният министър подаде оставка, след като не успя да прокара нови санкции срещу Израел.