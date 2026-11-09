Снимка: EPA/Ramon Van Flymen
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Десетки хиляди излязоха на протест в Амстердам. Те искат да притиснат правителството на Нидерландия да предприеме по-решителни действия срещу Израел във връзка със ситуацията в Газа. Много от демонстриращите нарочно се бяха облекли с червени дрехи.
Снимка: EPA/Ramon Van Flymen
Те наричат протеста си „червена линия“ и настояват за засилване на търговските санкции срещу Израел, официално обявяване на действията им в Газа за геноцид, както и прекратяване на всички продажби на оръжие за Израел.
Снимка: EPA/Ramon Van Flymen
Правителството на Бенямин Нетаняху категорично отхвърля, че извършва геноцид в Газа.
Снимка: EPA/Ramon Van Flymen
Това е въпрос, който силно занимава обществото в Нидерландия. Миналата година външният министър подаде оставка, след като не успя да прокара нови санкции срещу Израел.
Редактор: Цвета Лазаркова