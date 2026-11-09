Спадът в цените на петрола на международните пазари вече се отразява и на бензиностанциите у нас. Това обаче не означава, че горивата ще продължат да поевтиняват. Геополитическото напрежение остава високо, а ситуацията около Ормузкия пролив не се е нормализирала. Това коментираха в ефира на „Твоят ден“ Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива и енергийният експерт Боян Рашев.

По думите на Хаджидимитров през последните десетина дни бензинът у нас е поевтинял със 7-8 евроцента за литър, а дизелът - с около 2-3 евроцента. При пропан-бутана обаче тенденцията е противоположна - цената му се е повишила с приблизително 12 евроцента. „Цените паднаха не защото нещата са се оправили, а заради по-слабото търсене и по-малките заявки на световните пазари. Ако утре или вдругиден се случи нещо, можем да видим обратната ситуация“, предупреди Хаджидимитров.

Боян Рашев също смята, че е твърде рано да се говори за трайно поевтиняване. Според него резултатите от междинните избори в САЩ са повлияли на очакванията на инвеститорите, но не са довели до реална промяна във военните конфликти.

„Какви ще бъдат цените утре, никой не знае. Не можем да говорим за тенденция“, подчерта експертът.

Рашев обърна внимание и на проблемите с преработката на суров петрол. По думите му разликата между цената на нефта и готовите горива остава висока заради войните и намаляващия капацитет на европейските рафинерии.

Двамата експерти не очакват недостиг на бензин и дизел в България, въпреки напрежението в Близкия изток и инцидентите с кораби в Черно море. „Не мисля, че ще стигнем до недостиг на горива. България не е в положението на държави, които са пряко зависими от доставките от Персийския залив и не могат да си позволят високите цени“, заяви Рашев.

Хаджидимитров също изрази увереност, че търговията в Черно море ще продължи въпреки рисковете за корабоплаването. По-сериозно безпокойство според експертите предизвиква ситуацията на пазара на електроенергия. „По-големият шок в България идва през цените на газа и тока. Днес цената на електроенергията на борсата е 371 евро за мегаватчас - рекордна за годината, а още не е станало студено“, посочи Рашев.

Той изрази недоумение защо част от българските топлоелектрически централи не работят при толкова високи борсови цени. Според него страната разполага с производствени мощности, но не използва достатъчно от тях.

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Експертът предупреди, че скъпата електроенергия ще засегне най-силно бизнеса, а последствията впоследствие могат да достигнат и до потребителите чрез цените на стоките и услугите. „Цените на тока в момента тежат повече от цените на бензина и дизела по бензиностанциите“, категоричен беше Рашев.

Според Хаджидимитров тревожна остава и ситуацията с природния газ. Той прогнозира ново поскъпване през декември, като допусна увеличение от около 20-30%.

Двамата коментираха и потреблението на горива у нас. Според Хаджидимитров българските домакинства трудно биха се отказали от ежедневното използване на автомобили дори при по-високи цени. „Нужен е много голям ценови шок, за да се намали потреблението на горива. А такъв все още няма“, посочи той.

Общата оценка на експертите е, че въпреки настоящото поевтиняване на бензина и дизела няма достатъчно основания да се очаква трайно успокояване на енергийните пазари през следващите месеци.