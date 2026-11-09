Финансовите министри от еврозоната обсъждат днес кандидатурите на Пабло Ернандес де Кос и Клаас Кнот за президент на Европейската централна банка (ЕЦБ) след предстоящото оттегляне на Кристин Лагард, съобщават световните агенции. В заседанието на Еврогрупата участва и българският вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев.

На днешното заседание не се очаква министрите да препоръчат кандидат, тъй като държавните и правителствените ръководители на ЕС все още не са постигнали съгласие. „Разбираме, че трябва да действаме бързо“, заяви пред журналисти председателят на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис. Той припомни, че традиционно изборът се договаря от лидерите, и посочи, че днешната среща ще бъде предимно за обмен на информация и обсъждане.

Лагард ще се оттегли на 7 февруари, девет месеца преди края на мандата. Освен за нейната позиция, европейските лидери трябва да изберат титуляри и за още два високи поста в ЕЦБ - на Изабел Шнабел, ръководител на пазарните операции, която напуска на 3 януари 2027 г., и на главния икономист Филип Лейн, чийто мандат изтича през май 2027 г.

Според официални представители Франция, Германия, Испания и Нидерландия вероятно ще договорят трите назначения като пакет. Пиеракакис допусна, че подобен подход би улеснил избора, но подчерта, че решението е на лидерите на ЕС.

След препоръката на финансовите министри кандидатът за президент на ЕЦБ трябва да бъде изслушан в Европейския парламент, преди лидерите на ЕС да направят окончателното назначение. Правителствата искат процедурата да приключи до края на годината.

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Испанският министър на икономиката Карлос Куерпо защити кандидатурата на Ернандес де Кос, бивш управител на испанската централна банка, който сега ръководи Банката за международни разплащания (БМР). Куерпо изтъкна икономическия и техническия му опит, както и способността му да взема твърди решения и да постига компромиси.

Нидерландският министър на финансите Елко Хайнен посочи опита на Клаас Кнот като бивш управител на нидерландската централна банка и в управлението на кризи. Според Хайнен изборът трябва да се основава на заслугите на кандидатите, без да се превръща в съперничество между Северна и Южна Европа или в предмет на договаряне по други въпроси като многогодишния бюджет на ЕС.

Редактор: Ивета Костадинова