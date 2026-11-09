Китай ще запази за още два месеца временното преустановяване на допълнителните мита върху вноса на американски стоки, съобщи днес Пекин.

Китайското министерство на търговията уточни, че допълнителното мито от 24% ще остане временно отменено, докато митническата ставка от 10% ще продължи да се прилага.

Допълнителното мито от 24% беше въведено през април 2025 г. за определени американски стоки, но скоро след това прилагането му беше преустановено след няколко кръга преговори.

През октомври американският президент Доналд Тръмп и китайският държавен глава Си Цзинпин постигнаха по-широко търговско примирие по време на среща в южнокорейския град Пусан.

Тръмп и Си може да се срещнат за трети път тази година в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която ще се проведе следващата седмица в град Шънджън, Южен Китай.

Руският президент Владимир Путин също обяви, че ще присъства на форума, което породи предположения за възможна съвместна среща между тримата лидери.

На 8 ноември Тръмп заяви, че ще пътува до Китай за срещата, която започва на 18 ноември.

„Една от срещите, мисля, ще бъде с президента Путин и президента Си и това ще бъде интересно“, заяви Тръмп пред журналисти.

Редактор: Ивета Костадинова