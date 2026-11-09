Външните министри на страните от Г-7 започват днес двудневна среща в Париж, на която войната в Украйна и напрежението между Съединените щати и Иран ще бъдат сред водещите теми. Европейските съюзници на Вашингтон ще се опитат да убедят американската администрация да подкрепи справедливо мирно споразумение за Киев и да се въздържи от нови военни удари срещу Техеран.

В разговорите на 9 и 10 ноември участват представители на Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и САЩ. Особено внимание е насочено към американския държавен секретар Марко Рубио, който ще присъства и през двата дни. Това е първото му посещение в чужбина след междинните избори в Съединените щати, на които демократите постигнаха значителни успехи.

Европейските партньори ще търсят отговор на въпроса дали изборните резултати могат да доведат до промяна във външната политика на президента Доналд Тръмп, особено по отношение на Русия и Иран.

Срещата съвпада с подготовката за нов кръг преговори между Москва и Киев с посредничеството на САЩ. Разговорите са насрочени за вторник и сряда в Абу Даби, а европейските държави настояват да не бъдат изключвани от решения, които пряко засягат сигурността на континента.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро увери, че Европа ще има свое представителство в Обединените арабски емирства.

Опасенията на европейските съюзници се засилиха след изявление на Тръмп, че се подготвя мащабно споразумение с Русия, което може да обхване не само Украйна, но и цяла Европа.

Пратеникът на американския президент Джаред Къшнър също обяви, че Вашингтон работи по по-широка система за европейска сигурност, която да създаде условия за траен мир.

Другата основна тема в Париж е конфликтът с Иран. Европейските държави се опасяват, че нови американски военни действия могат да задълбочат кризата в Близкия изток и да попречат на възстановяването на корабоплаването през Ормузкия пролив – един от най-важните маршрути за световните доставки на петрол.

Тръмп не е изключил напълно възможността за нови удари, включително срещу обект, за който Вашингтон подозира, че е свързан с иранската ядрена програма. Техеран отрича подобни твърдения. Въпреки напрежението американският президент даде сигнал, че дипломатическо решение остава възможно.

В дневния ред на Г-7 влиза и състоянието на защитното съоръжение над авариралия реактор на атомната електроцентрала в Чернобил. Френското финансово министерство организира донорска конференция за осигуряване на средства за възстановяването му след щетите от руски удар през миналата година.

Според френските власти са необходими около 500 млн. евро, като досега е събрана приблизително половината от сумата. Целта е останалото финансиране да бъде осигурено до пролетта на 2027 г. Паралелно със срещата в Париж в Марсилия ще бъде обявено създаването на международна мрежа от 14 пристанища за противодействие на наркотрафика.

Редактор: Цветина Петкова