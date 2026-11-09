Все повече потребители се оплакват от неочаквани разходи при покупката на електронни винетки в интернет. През последните месеци Европейският потребителски център (ЕПЦ) България е получил множество сигнали за допълнителни такси, начислявани от посреднически платформи, регистрирани в чужбина.

В някои случаи клиентите плащат за обработка или регистрация сума, достигаща една трета от цената на винетката. Макар информацията за доплащането да присъства в общите условия, тя често остава незабелязана до приключването на поръчката.

От ЕПЦ предупреждават, че част от посредническите сайтове силно наподобяват официалните платформи за продажба. Те използват сходни интернет адреси, професионално оформление и лесни за попълване формуляри. Нерядко се появяват и сред първите резултати в търсачките благодарение на платени реклами.

Особено уязвими са шофьорите, които купуват винетка непосредствено преди пътуване. При бърза поръчка през мобилен телефон е по-лесно да бъдат пропуснати подробностите за търговеца, крайната цена или условията за предоставяне на услугата.

От потребителския център уточняват, че продажбата чрез посредници не е незаконна. Закупената по този начин винетка е валидна, но може да струва значително повече от официално определената цена. Затруднения могат да възникнат и при опит за корекция на данните или анулиране на покупката, тъй като възможностите зависят от конкретните условия. Затова експертите препоръчват преди плащане да се проверяват интернет адресът, фирмата, която предлага услугата, и посочените данни за контакт. Важно е също крайната сума да бъде сравнена с официалната тарифа за съответния вид винетка.

Редактор: Цветина Петкова