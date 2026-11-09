Как новият политически баланс след изборите променя тактиките на партиите след първите 6 месеца на управление? Темата коментираха в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS политолозите доц. Милен Любенов, Боян Стефанов и социологът Кольо Колев.

Според Колев половин година не е достатъчна, за да се направи цялостна оценка на управлението, особено предвид ограниченията пред новата власт в икономически план. „Половин година не е много време, за което можеш изцяло да прецениш. Тук имаме довършване на един мандат на фискална година и малко възможност за политически движения от страна на новите управляващи в икономически план. Оценката ще бъде поставена следващата година”, посочи социологът. По думите му досегашните оценки биха били по-скоро повлияни от предварителни нагласи, тъй като засега не се забелязват съществени промени.

От своя страна Стефанов посочи, че е трудно да се даде категорична оценка на „Прогресивна България”, тъй като формацията все още е в процес на изграждане. „Сложно е да поставим оценка на „Прогресивна България”, тъй като партията все още се изгражда. Около бившия вече президент се беше оформила политическа група, която усещаше подкрепа да дойде на власт”, коментира Стефанов.

Той направи сравнение с предходното управление на Росен Желязков, което определи като „сложна комбинация от няколко партии и формация с подценена легитимност”. По думите му новата политическа група сравнително адекватно подрежда предизвикателствата в съответствие със собствените си интереси и политическа линия.

Комуникацията на управляващите около представянето на бюджета за 2027 г.

Доц. Милен Любенов обърна внимание на начина, по който властта представи бюджетните предложения и реакциите на опозицията. „Когато има идея, която очевидно е срещнала съпротива от опозицията, е редно да кажеш, че е имало предложение за намаляване на вноската, която да отиде в общия пенсионен фонд за период от две години. Това изглежда удобно и за опозицията да атакуват управляващите. Маркетингово звучи много добре”, коментира политологът.

Целия разговор гледайте във видеото.