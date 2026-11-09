Грижата за психичното здраве на младите хора не е просто лична необходимост, а важна инвестиция в бъдещето на обществото. Върху тази необходимост се фокусира инициативата „Психология за всеки”, създадена от Националния център по психосоматика. Повече по темата коментира психологът Велислава Донкина в ефира „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По думите ѝ единственият начин да градим превенцията правилно е да разберем какво се случва. „ Ако не знаем кои сме, няма как да градим бъдещето си. Трябва да започнем да инвестираме в обединение и изграждане”, коментира тя.

Психологът обясни, че „Психология за всеки” е обществена инициатива, която черпи вдъхновение от различни културни и социални движения в Европа, включително във Франция и Чехия. „Организацията обединява специалисти и професионалисти, като не е държавна институция. Опитът на международни организации и институти в областта на психотерапевтичната грижа, включително в болнична среда, е сред основите, върху които се изгражда проектът”, посочи Донкина.

Тя насочи внимание към младите хора и необходимостта от инвестиции в тяхното психологическо благополучие. „Към момента инициативата е в пилотна фаза. Проектът предвижда разнообразни събития и формати, съобразени с различните възрастови групи. Сред тях са групови срещи, лекции, интерактивни занимания, дигитално съдържание и по-традиционни обучителни формати”, каза специалистът.

По думите ѝ основната идея обаче не е просто предаването на знания, а създаването на пространство, в което хората могат да разговарят, да споделят и да осмислят собствените си преживявания. „Разбирането на себе си е онази свобода, която ни прави независими”, смята Донкина.

Целия разговор гледайте във видеото.