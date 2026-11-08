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Изборът на съдиите за членове на Висшия съдебен съвет продължи и в неделя.
В събота нито един от общо 21 кандидати не получи повече от половината от гласовете. При балотажа такова изискване няма и ще бъдат избрани шестимата кандидати с най-много гласове.
До урните в събота отидоха 1870 от общо 2275 съдии. Резултатите от гласуването ще станат ясни късно в неделя вечер.
Редактор: Станимира Шикова