Най-скъпата компания в света Nvidia започна независимо разследване на интимна връзка на своя директор. Подозренията са, че Дженсън Хуанг е бил в отношения с лице, заподозряно в шпионаж за Китай. Според борда на директорите нямало основания да се смята, че търговските тайни на компанията или националната сигурност на САЩ са били компрометирани.



Вестник „Ню Йорк Таймс” пише, че американското разузнаване смята, че китайската бизнес дама Алис Хуанг е била шпионин на Пекин.

По-рано директорът призна, че е изневерил на съпругата си и се извини за това, че е причинил болка на нея и на децата им.



Nvidia играе ключова роля в производството на хардуер за изкуствения интелект. Това рязко качи стойността ѝ, която надхвърля 4 трилиона долара.

„Не съм разговарял с него за разследването. Знам само, че е свестен човек. Но никога не се знае какво става. Надявам се, че всичко е наред. Вероятно има някакво обяснение за случилото се. Трябва да се чуе и неговата версия. Не може така да се постъпва с хората. Той свърши чудесна работа за страната ни”, заяви американският президент Доналд Тръмп.