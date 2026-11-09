Част от децата от скандалния клип с тротинетки на ключов булевард в София вече са открити от полицията, потвърдиха от Столичната дирекция за NOVA. Непълнолетните и техните родители са призовани да се явят в полицията.

Десетки деца и младежи с електрически тротинетки и мотори предизвикаха опасна ситуация по улиците на София в събота вечер. Видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, показват как групата преминава по булевард „България“, а подобни кадри се появиха и от други столични улици.

По разкази на очевидци участниците са се движили с висока скорост, правили са опасни маневри между автомобилите, а част от тях са били без предпазни каски. Според експерти по пътна безопасност случаят отново повдига въпроса за липсата на контрол и ниската култура на движение по пътищата.

В ефира на „Здравей, България“ председателят на Българската асоциация за електромобилност Владислав Стоицов призова децата да спазват закона за движение по пътищата и да карат внимателно. Той отправи апел и към органите на реда да извършват контрол. Стоицов припомни още, че е абсолютно забранено на деца под 16 години да управляват електрически тротинетки.

По думите му на клипа се виждат много електрически велосипеди, които всъщност са мотори, подлежащи на регистрация и за управлението на които се изисква шофьорска книжка. „Най-силно впечатление ми направи опасното каране. Това е практика, която се наблюдава особено често по бул. „България“, каза Стоицов. Той коментира и предложение за разграничаване на две категории електрически тротинетки - леки и тежки.

Представителят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България Красимир Георгиев коментира, че органите на МВР са поставени в патова ситуация. „Един водач може да бъде лишен от право да управлява МПС, могат да му бъдат отнети контролни точки и да му бъде наложена санкция. А на тези деца нищо не можеш да направиш. Нито превозните средства са регистрирани, нито водачите са правоспособни“, заяви той.

„Не бих казал, че са участници в движението наравно с останалите, защото всички, с изключение на велосипедистите и пешеходците, са правоспособни водачи на някакъв вид превозно средство“, каза още той.

По отношение на промените в законодателството той коментира, че са необходими обучение, превенция и ясни правила. „Със съответния контрол, съм убеден, че ще има коренна промяна на обстановката“, добави Георгиев.

„Моят апел към родителите е да отделят време, за да променят мисленето на своите деца и да ги научат да спазват правилата, за да не дават лош пример“, каза още той.

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