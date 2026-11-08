Тази седмица в предаването „На фокус” гостува актьорът и певец Владимир Михайлов. Той разказа за новия филм, в който участва – „Оста на живота”.

По думите му лентата е създадена по книга на духовния учител Свами Тиртха и поставя философски въпроси за човешкото поведение, егото и търсенето на истинския смисъл в живота. Във филма участват още Алек Алексиев, Клайв Ръсел и Ларс Симонсен.

„Битката на моя герой е със самия себе си. Той е единственият човек, който пречи на своя път и на своята истинска мисия. Това се случва с голямото му его и с предначертания план, който има за себе си. Той трябва да разбере какво наистина трябва да прави и кой трябва да бъде”, разказа Михайлов.

По думите му филмът не е просто история за героите на екрана, а своеобразно пътешествие и за зрителите, които могат да открият част от себе си в него.

„Този филм е за хора, които трябва да преживеят катарзис. Това включва не само нашите герои, но и зрителите. Всеки един се обръща навътре към себе си, започва да си задава въпроси и да търси смисъл в ситуациите, които филмът представя”, сподели актьорът.

Михайлов призна, че работата по „Оста на живота” е оказала сериозно влияние върху личния му живот. По думите му един от най-важните уроци дошъл по време на снимките на ключова сцена, която режисьорът Атанас Христосков решил да заснеме повторно.

Аз си казах: „Не мога да играя по-добре от това. Това е най-доброто, по-талантливо от това не мога

Михайлов сподели, че преживяното го е накарало да се замисли върху редица свои навици и да потърси вътрешна промяна.

Има много неща, над които се замислих, и много неща, които се опитвам да променя. Този филм наистина се оказва крайъгълен камък в моя живот