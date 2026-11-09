Бюджетът на Държавното обществено осигуряване за следващата година се очаква да бъде обсъден от Надзорният съвет на Националния осигурителен институт.

План-сметката предвижда минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се да стане 660 евро, а максималният – 2400 евро. Планира се още увеличение на пенсиите от 1 юли по швейцарското правило, а коледните добавки за най-уязвимите ще останат 50 евро. Промени ще има при парите за майките. 450 евро е заложената сума за майчинството през втората година. Предвижда се още майките да получават 75% от обезщетението си за гледане на дете до двегодишна възраст, ако се върнат предсрочно на работа.