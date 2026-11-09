433 случая на остри респираторни заболявания са регистрирани във Варна за изминалата седмица. Над половината са при деца от 0 до 14 години. Най-малко заболели има сред възрастните хора над 65 години.

В ефира на „Здравей, България” епидемиологът д-р Анка Баева обясни, че грипът започва рязко с много висока температура, болки в мускулите, силна отпадналост и липса на апетит. И при децата, и при възрастните симптомите са еднакви.

При децата първите симптоми могат да започнат с гадене, повръщане и разстройство. При по-малките пациенти може да се стигне до усложнения - най-често отити и ларингити. При по-възрастните може да се появят различни сърдечни заболявания, посочи епидемиологът.

По думите на д-р Баева обикновено пикът на грипа започвав края на декември - началото на януари, предимно при малките деца.

Повече гледайте във видеото.