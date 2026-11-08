Бизнесът свива предлагането на работни места. Само за един месец обявите за работа са намалели с 12%, като тенденцията обхваща всички сектори. Най-осезаем е спадът в хотелиерството и ресторантьорството – с близо една четвърт по-малко обяви. Това обаче се дължи основно на края на летния сезон. Свиване има и в търговията, строителството и транспорта. Сериозно засегнат е и IT секторът. По градове най-сериозен е спадът в Бургас - с 21% по-малко обяви за работа. Следват Стара Загора и Варна. Свиването в София и Пловдив е около 13%.

Близо 154 000 българи са регистрирани като безработни в страната. Станислав е готов да смени населеното място в търсене на препитание.

„Надявам се много искрено да има работа тук, нещо по моята специалност“, споделя младият мъж, който е регистриран като безработен. И допълва: „Опитвал съм във Видин, но нямаше нищо по моята специалност. И идвам в София да опитам“.

Спад в предлагането на работни места отчитат и в бюрата по труда. „Има лек спад. Предимно по-малко се търсят IT специалисти предвид всички нови технологии, които навлизат на пазара", твърди директорът на Дирекция „Бюро по труда“ - „Възраждане“ Лилия Тошева.

И допълва: „Има желание у хората от IT сектора да се обучават и да придобиват различни квалификации. Имаше желаещи да изучават строителство и допълнителни довършителни работи в строителството“.

Официалните данни на Агенцията по заетостта показват намаление с 4% на обявите за работа спрямо миналата година. „В IT сектора спадът е вече от две години и половина, близо три години. Той започна по съвсем други причини, но сега навлизането на изкуствения интелект също засили тези процеси. Там няма масови съкращения. По-скоро не се заместват напусналите, но има и известни съкращения в отделни фирми“, посочва Габриела Горанова-Димчева, която е заместник изпълнителен директор на Агенцията по заетостта.

По думите ѝ пазарът на труда е сравнително стабилен и това показват и данните на Евростат по отношение на безработицата на европейско ниво. "Те показват, че България е с една от най-ниските безработици в Европейския съюз и значително по-ниска от средната за ЕС“, твърди тя.

Фирмите за подбор на персонал обаче отчитат 15% спад на свободните позиции на годишна база. И тук най-осезаемо е отстъплението в дигиталния сектор. „Хората стават по-активни в търсенето на работа, по-активни в кандидатстването. От друга страна, всеки кандидатства за това, което може да прави и което иска да прави. Хората започват да виждат, че идва криза, че през следващите месеци ще бъде по-трудно да си намерят работа, и се активизират в търсенето“, заяви управителят на HR агенция Светлозар Петров.

Намалява и търсенето на сезонни работници в туризма, търговията и строителството.