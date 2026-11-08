Тежък пътен инцидент затвори главния път между Плевен и село Ясен в посока София, след като пътнически автобус блъсна внезапно излязъл на платното кон.

При сблъсъка са пострадали двама души, които са откарани с линейки към болнично заведение. Все още няма информация за нанесените им травми. По превозното средство има щети, включително напълно счупено предно стъкло.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Участъкът е изцяло затворен за движение, като на мястото текат процесуално-следствени действия за изясняване на причините за инцидента, а за шофьорите са осигурени обходни маршрути.