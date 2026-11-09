Руският шпионин Ян Марсалек, сочен за ръководител на разбитата в Англия българска шпионска клетка, е помогнал за свалянето на австрийския канцлер Себастиан Курц преди години. Това разкрива британският вестник „Телеграф“, като се позовава на кореспонденция между Марсалек и Орлин Русев, един от шестимата осъдени за шпионаж в Лондон българи. Как това се е случило и участвали ли са в процеса българските граждани?

Европейското издание „Политико“ излиза с аналогично разследване, в което сочи Марсалек като помагач за свалянето на Курц, който беше принуден да подаде оставка през 2021 г. по обвинения в корупция, които впоследствие не се потвърдиха.

Това, което става ясно от разследването, е, че Марсалек пише за своето участие в свалянето на канцлера на Орлин Русев. Въпросните съобщения са открити в мобилния телефон на Русев при ареста му от британските специални служби в неговата къща в Грейт Ярмут.

В тези съобщения той говори за вземането на телефон от австрийските разследващи, а именно - на помощник на един от сътрудниците на Курц - Томас Шмид. Това помогнало на разследващите в Австрия да повдигнат обвинения, които впоследствие не били доказани. Марсалек изпраща на Русев няколко публикации, в които казва: „Ето, свършихме работата“.

„Телеграф“ твърди, че става въпрос за още три мобилни телефона, които са на служители на австрийското вътрешно министерство. Устройствата са били взети от техен бивш колега. Той беше осъден във Виена за шпионаж в полза на Русия през май - на четири години и един месец затвор. Твърди се, че той ги е взел след изхвърлянето на тези три мобилни телефона от лодка в Дунав, след което са били предадени и Русев е организирал изнасянето им през Турция за Русия.

В тези разследвания не се посочват други българи. Британското издание „Телеграф“ казва, че ако всички тези обвинения бъдат потвърдени, това ще бъде първият конкретен случай, в който наистина се доказва ролята на Русия в промяната на политиката на европейска държава.

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