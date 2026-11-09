Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че рисковете от изкуствения интелект могат да бъдат овладени, и изрази готовност да работи с демократите по въвеждането на предпазни мерки.

В интервю за предаването „60 минути“ на телевизия „Си Би Ес“ Тръмп бе попитан дали САЩ трябва да приемат рисковете, свързани с технологията, за да изпреварят Китай. „Нямам нищо против предпазните мерки“, отговори той, но добави, че не иска регулациите да оставят САЩ на „далечно второ място“ след Китай, където според него няма подобни ограничения.

Досега Тръмп подкрепяше саморегулацията на технологичните компании пред въвеждането на широки държавни ограничения. От думите му в интервюто не стана ясно колко строги мерки би подкрепил.

Коментарите на Тръмп са факт, след като демократите спечелиха междинните избори в САЩ и от януари ще поемат контрола над двете камари на Конгреса. Победата им засили опасенията сред инвеститорите, че може да се стигне до по-строг надзор върху сектора на изкуствения интелект и до забавяне на изграждането на центрове за данни. Съпротивата срещу такива проекти в някои щати е свързана с очакваното натоварване на електропреносната мрежа и водоснабдяването.

На този фон индексът Nasdaq се понижи с 5,5 на сто на 5 ноември, най-резкия му еднодневен спад от април 2025 г. Nasdaq 100 загуби 6,4 на сто, а общата пазарна стойност на компаниите в него намаля с 2,5 трилиона долара.

Редактор: Ивета Костадинова