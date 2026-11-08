Заради съкращаването на разходите в бюджета за 2027 година полицаите остават без увеличение на заплатите. Това предизвика остра реакция от двата синдиката в МВР. Те обявиха стачна готовност, ако не бъдат осигурени средства за увеличение на възнагражденията им.

На професионалния си празник полицаите отново са изправени пред въпроса за заплатите си. Стана ясно, че през 2027 година възнагражденията им няма да бъдат увеличени.

„Разочарование от отношението, което управляващите имат към нас. Сегашното правителство дойде с една от заявките да има единен подход за увеличението на заплатите на всички в бюджетната сфера. Това нещо не го виждаме. Ние можем да стигнем до протестни действия, с които да изразим нашето недоволство“, заяви заместник-председателят на УС на СФСМВР Емилиян Недялков.

От другия синдикат в силовото ведомство обясняват, че не са получили увеличение на заплатите и през тази година, въпреки че то беше записано в Закона за МВР. Категорични са, че не търсят подкрепа от политически партии, а възможност за разговори с ръководството на министерството.

„Искаме да преговаряме с държавата, както е редно и както сме го правили досега, без значение коя политическа партия е била на власт. Не може полицейските служители, а и не само те, изобщо всички служители на МВР, да са потърпевши от политиката, която се води в държавата“, подчерта и председателят на УС на Синдикален алианс „Сигурност“ в МВР Милена Любенова.

Темата предизвика и политически реакции. От ГЕРБ застанаха на страната на униформените.

„Защо ги наказват – не знам. Така че ги подкрепям. А като се има предвид, че първият човек е бил девет години в държавата и когато ние сме представяли бюджети, той винаги казваше: „Да се дадат повече на полицаите, повече на военните, повече на лекарите, на младите лекари, повече на учителите, достойни пенсии“. Тогава ние отговаряхме ли с наследството?“, попита лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Делян Пеевски от ДПС също заяви подкрепата си за исканията на синдикатите в МВР. Той определи като недопустимо правителството да прехвърля финансовите проблеми върху хората, които пазят реда и закона.

Вътрешният министър заяви, че полицаите заслужават достойни възнаграждения и че ще работи за това. Той обаче обясни, че се налага временно замразяване на заплатите. „Ние трябва да имаме един такъв период, надявам се, че той ще бъде само една година - и ще направим всичко възможно да е така, в който да не се повишават възнагражденията в МВР, защото това увеличение е 114% за пет години. То не беше равномерно разпределено, така че някои сфери трябва да догонят“, изтъкна от своя страна вътрешният министър Иван Демерджиев.