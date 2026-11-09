Някога човекът мечтаел да се научи да лети. Днес вече изпраща в небето машини, които могат да изминат стотици километри, да открият човек сред развалините на срутена сграда, да доставят животоспасяващи лекарства или да нанесат удар по военна цел - без в тях да има пилот.

Дроновете се превърнаха в един от най-разпознаваемите символи на съвременните технологии. Те промениха начина, по който се правят филми, обработват се земеделски площи, наблюдават се природни бедствия и се водят военни конфликти. Но въпреки че изглеждат като изобретение на XXI век, историята им започва много преди появата на компютрите и смартфоните.

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Кой всъщност измисля дрона?

На въпроса кой е създателят на първия дрон няма еднозначен отговор. Причината е, че технологията се развива постепенно, а различни изобретатели допринасят за възможността една летателна машина да бъде управлявана от разстояние или да изпълнява предварително зададена задача без пилот.

In 1849 Austria sent #unmanned, bomb-filled balloons to attack Venice. #drone #drones #robots #autonomous #ai #machinelearning #bigdata #iot https://t.co/WhsLn3DCm1 — Brian D. Colwell (@briandcolwell) February 16, 2017

Една от най-ранните идеи за използване на безпилотни летателни средства във военни действия датира от 1849 г. Тогава австрийските сили използват балони, носещи взривни устройства, при обсадата на Венеция. Те обаче не могат да бъдат управлявани прецизно и са далеч от съвременните представи за дрон.

Половин век по-късно Никола Тесла демонстрира изобретение, което ще се окаже изключително важно за бъдещето на безпилотните системи. През 1898 г. той представя в Ню Йорк малка лодка, управлявана чрез радиосигнали. Тя не лети, но показва нещо революционно за времето си - че една машина може да изпълнява команди без човек на борда.

nikola tesla peeking his head out of his laboratory in colorado springs, 1899 https://t.co/1b2sYOgmwA — Deus Ex Machina (@nishkidoonoo) October 31, 2026

Именно принципът на дистанционното управление по-късно ще се превърне в основа за развитието на безпилотната авиация.

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Първият дрон се появява по време на война

Първата световна война ускорява експериментите с летателни апарати без пилоти. Британският инженер Арчибалд Лоу работи върху проект, известен като „Aerial Target“ – радиоуправляем самолет, предназначен за военни цели.

През март 1917 г. машината извършва кратък полет под радиоуправление, но демонстрацията завършва с катастрофа. Въпреки неуспеха Лоу остава в историята като един от пионерите на безпилотната авиация и често е наричан „бащата на дрона“.

L’« Aerial Target » : aux origines du drone militaire armé (premier vol le 21 mars 1917). --- Il y a 109 ans jour pour jour, un monoplan sans pilote décollait d’un terrain militaire du Wiltshire pour écrire, à sa façon chaotique, une des premières pages de l’histoire l’#aviation sans équipage. Retour sur la genèse de l’« Aerial Target », premier « #drone » radiocommandé de l’histoire #militaire, inventé par Archibald Montgomery Low. Au printemps 1917, la Grande-Bretagne se trouve dans une situation stratégique difficile. Le conflit fait rage depuis plus de deux ans sans perspective de dénouement proche, tandis que le territoire britannique subit des incursions aériennes régulières. Depuis 1915, les Zeppelin allemands effectuent des raids de bombardement sur Londres à un rythme soutenu, une menace à laquelle les défenses conventionnelles peinent à répondre efficacement. C’est dans ce contexte d’urgence opérationnelle que germe l’idée d’une arme radicalement nouvelle : un aéronef sans pilote, guidé depuis le sol, capable d’aller frapper l’ennemi sans mettre en danger aucun aviateur britannique. --- Lire le texte complet sur #TheatrumBelli : https://t.co/yUu9ZOfD8s --- #Drones #AerialTarget #UAV #UCAV — THEATRUM BELLI (@TheatrumBelli) March 21, 2026

​Почти по същото време в Съединените щати инженерът Чарлз Кетеринг разработва друго необичайно устройство – Kettering Bug. То прилича на малък дървен самолет и е предназначено да пренася взривен заряд до предварително определена цел.

Машината използва механични и електрически системи за управление. След изминаването на предварително изчислено разстояние двигателят трябва да спре, крилата да се отделят и корпусът да падне върху целта.

Kettering Bug извършва изпитателни полети през 1918 г., но никога не участва в реални бойни действия. Въпреки това проектът се смята за един от предшествениците на съвременните автономни летателни системи.

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"Kettering Bug" unmanned aerial torpedo that was an early attempt at a cruise missile seen during trials circa 1918. It had a range of around 75 miles and could carry a 180 lb explosive payload https://t.co/beSZS8VkcS — hw97karbine (@hw97karbine) August 23, 2025

Откъде идва думата „дрон“?

През 30-те години на XX век Великобритания започва да използва радиоуправляеми самолети като летящи мишени при обучението на противовъздушната отбрана.

Сред най-известните е британският de Havilland DH.82B Queen Bee. Самолетът е разработен така, че военните да могат да упражняват стрелба по движещи се въздушни цели, без да излагат пилоти на опасност. Името Queen Bee означава „пчела майка“. Английската дума drone означава „търтей“ и постепенно се налага за обозначаване на подобни безпилотни машини. Впоследствие тя се превръща в общоприето название на цяла технологична категория.

От разузнаването до дистанционните удари

След Втората световна война безпилотните самолети започват да изпълняват все по-разнообразни задачи. Първоначално голяма част от тях служат за обучение на военни подразделения и за разузнаване.

По време на Студената война развитието на камерите, радиокомуникациите и навигационните системи позволява създаването на апарати, способни да събират информация над територии, където изпращането на пилоти би било твърде рисковано.

Съществена роля в това развитие имат Съединените щати и Израел. Израелските безпилотни системи привличат международно внимание през 70-те и 80-те години, когато се използват за наблюдение и подпомагане на военни операции.

През 90-те години американският MQ-1 Predator се превръща в един от символите на новото поколение военни дронове. Първоначално предназначен за разузнаване, по-късно той получава и възможност да носи въоръжение.

According to a statement from Iran’s IRGC, a U.S. MQ-1 “Predator” drone was recently shot down over the Strait of Hormuz. In the Past two years, the U.S. has lost a notable amount of both MQ-1s and MQ-9s since the war with Iran has started. https://t.co/pSgbQjUhpw — OSINTdefender (@sentdefender) September 14, 2026

Това променя военната авиация. Операторите вече могат да наблюдават райони и да управляват въздушни мисии от голямо разстояние. Наред с новите възможности възникват и сериозни въпроси за международното право, отговорността при грешки и защитата на цивилното население.

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Какви видове дронове съществуват?

Въпреки общото им название, дроновете могат да изглеждат и да функционират по съвсем различен начин.

» Най-разпространени сред цивилните потребители са мултироторните апарати. Обикновено те имат четири витла и се наричат квадрокоптери, но съществуват модели с шест или осем. Основното им предимство е възможността да излитат вертикално, да се задържат неподвижно във въздуха и да извършват прецизни маневри.

» Друг вид са дроновете с неподвижни крила. Те приличат на малки самолети, обикновено са по-ефективни при продължителен полет и могат да покриват големи разстояния. Използват се за картографиране, наблюдение на обширни територии и военни мисии.

» Съществуват и безпилотни хеликоптери с един основен ротор, както и хибридни машини, които съчетават вертикалното излитане с възможността за икономичен хоризонтален полет.

» По предназначение дроновете могат да бъдат любителски, професионални, промишлени, селскостопански, спасителни и военни. Част от тях се управляват непрекъснато от човек, докато други могат да изпълняват предварително зададени маршрути с различна степен на автономност.

Къде по света се произвеждат дронове?

Производството на безпилотни летателни апарати вече е глобална индустрия, в която участват както технологични компании, така и големи отбранителни предприятия.

Китай е сред водещите производители на цивилни и професионални дронове. Китайската компания DJI е един от най-разпознаваемите производители в света, особено при устройствата за въздушна фотография, видеозаснемане, картографиране и промишлени инспекции.

Съединените щати имат силно присъствие във военните безпилотни технологии, но развиват и специализирани цивилни системи. Сред известните производители са General Atomics, свързана с военните Predator и Reaper, и Skydio, която разработва автономни летателни апарати.

Израел е сред държавите с дългогодишен опит в разработването на разузнавателни и военни безпилотни системи. Компании като Israel Aerospace Industries и Elbit Systems са известни с различни класове военни дронове.

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Турция се утвърди като важен производител и износител на военни безпилотни апарати. Особено известни са машините на Baykar, включително Bayraktar TB2, които получиха международно внимание заради участието си в съвременни конфликти.

Редица други държави също развиват собствено производство.

Франция, Германия, Швейцария и други страни разполагат с компании, специализирани в професионални дронове, картографиране, наблюдение и военни приложения.

Украйна значително разшири разработването и производството на безпилотни системи след руското пълномащабно нахлуване през 2022 г. Дроновете се превърнаха в съществен елемент от бойните действия, а местната индустрия започна да разработва разнообразни разузнавателни, ударни и морски безпилотни платформи.

Русия също произвежда различни видове безпилотни апарати и разширява използването им във военните операции. Част от системите са местни разработки, а други са свързани с технологии и конструкции с чуждестранен произход.

Дроновете далеч отвъд бойното поле

Макар военните приложения да привличат най-голямо внимание, безпилотните летателни апарати имат все по-важна роля и в гражданския живот.

В земеделието те се използват за наблюдение на посеви, анализ на състоянието на растенията и прецизно третиране на определени площи. При горски пожари могат да предоставят изображения от труднодостъпни райони и да подпомагат екипите на терен.

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В медицината специализирани дронове доставят кръв, ваксини и други медицински продукти в райони, където наземният транспорт е бавен или затруднен.

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При спасителни операции камерите и термалните сензори могат да помогнат за откриването на изчезнали хора. В строителството и енергетиката дронове проверяват мостове, електропроводи, вятърни турбини и други съоръжения, без да е необходимо специалистите да се излагат на същите рискове.

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Киното и телевизията също претърпяха значителна промяна. Кадри от въздуха, за които преди бяха необходими хеликоптери и скъпа техника, вече могат да бъдат заснети с относително компактни устройства.

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Новата ера: Изкуствен интелект и автономни машини

Следващият етап в развитието на дроновете е свързан с изкуствения интелект и все по-голямата автономност. Съвременните системи могат да използват камери, сензори и алгоритми за разпознаване на обекти, избягване на препятствия и ориентиране в сложна среда. Разработват се и технологии, които позволяват на няколко безпилотни апарата да координират действията си.

Но колкото повече решения могат да вземат тези машини самостоятелно, толкова по-важни стават въпросите за безопасността, защитата на личните данни, контрола върху въздушното пространство и човешката отговорност.

Особено чувствителна е темата за автономните оръжейни системи, при които се поставя въпросът докъде трябва да стига правото на една машина да участва във вземането на решения с последствия за човешкия живот.

От мечтата за полет до машините, които променят света

Повече от век след първите експерименти дроновете вече не са просто техническа любопитност. Те са част от икономиката, науката, сигурността и ежедневието. Историята им започва с желанието човекът да изпрати машина там, където самият той не може или не бива да отиде. Днес същата технология може да спаси живот, да помогне при природно бедствие, да разкрие научна информация или да бъде използвана като оръжие.

Именно в това се крие големият парадокс на дроновете: едно от най-значимите постижения на съвременната инженерна мисъл може едновременно да прави света по-безопасен и да създава нови заплахи. А отговорът на въпроса как ще изглежда небето на бъдещето ще зависи не само от възможностите на машините, но и от решенията на хората, които ги създават и управляват.