Дронове, които атакуват в рояци. Изкуствен интелект, който разпознава цели. Война, която все по-малко прилича на тази, която познаваме. Това не е сценарий от бъдещето, а реалността на бойното поле. За нея ни разказва професор Чан Му Канг, който е експерт по AI сигурност от университета „Донгук“ в Южна Корея.

Днес виждаме нарастващата роля на дроновете и изкуствения интелект във военните конфликти. Как тези технологии променят начина, по който се водят войни сега?

Вече не мислим за използването на само един дрон. Преминаваме към работа в група – те си сътрудничат, работят в екип, организирани в определени формации и действат заедно като едно ядро. Това означава, че вече сме в нова ера на бойното поле. Всеки ден виждаме нови методи за поразяване на целите на други народи чрез дронове. В такава ситуация нямаме време да се замислим сериозно за етиката или за хуманния подход.

Новите технологии и войната: Когато машините вземат решения за живот и смърт

Войната в Украйна показа как дронове с изкуствен интелект се използват дори в среда със заглушени сигнали?

Между Иран и САЩ също. Новите технологии помагат за т.нар. „инжектиране на данни“ или „отравяне на данни“. Моят дрон лети, но някой „инжектира“ нещо в него чрез изкуствен интелект и го обръща срещу нас и се опитва да ни убие. Затова надеждността на изкуствения интелект става все по-важна с всеки изминал ден.

А т.нар. „рояци от дронове“ се ползват за военни действия, но и не само, нали?

Аз започвам да работя по проект за автономни дронове за засичане на горски пожари, спасителни операции и мониторинг на критична инфраструктура. Обикновено хората мислят само за войната с дронове, но технологията е политически приемлива и социално полезна, когато се ползва за спасителни акции.

Бъдещето на войната: Автономия, дронове, рояци и червените линии



Сътрудничеството между България и Южна Корея в разработването на системи за безпилотни летателни апарати е напълно възможно, казва проф. Канг.

Корея може да допринесе с изкуствен интелект, вградена електроника, защитени комуникации и системна интеграция. България може да допринесе с полеви тестове, достъп до европейския пазар и изследователска инфраструктура в среди като земеделие, обществена безопасност и отбранителни иновации.

Следващият ми въпрос е за демилитаризираната зона между Южна и Северна Корея. Как се използва изкуственият интелект в тази ситуация?

Много се притеснявам от опита, който севернокорейските войници трупат в реално време. Те имат опит в борбата с дронове в Украйна. Проблемът е, че ние, Южна Корея, нямаме съвременен боен опит. Тестваме всичко само в лаборатории. Севернокорейските войници, макар и да нямат достъп до най-добрите технологии, сега са в Украйна и воюват срещу нея с руски или ирански дронове.

Каква е ролята на изкуствения интелект във военните конфликти



Според Вас как ще изглеждат военните действия след 10 години?

Дори Айнщайн не би могъл да каже със сигурност. Но щом ме питате - ще отговоря. Трябва да мислим за изкуствения интелект и сигурността. В гражданската сфера се притесняваме от халюцинациите на изкуствения интелект, фалшиви новини, лична информация, проблеми с поверителността и авторските права. В армията ще виждаме все повече автономни превозни средства и автономни танкове.

Цялото интервю гледайте във видеото.