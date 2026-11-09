Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен започва обиколка, която ще премине през Румъния, България и Турция. Първата ѝ спирка е Букурещ, където днес са предвидени разговори с ръководството на страната на фона на засиленото напрежение в Черно море, предаде кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

В 15:30 ч. българско време Фон дер Лайен ще бъде посрещната от румънския президент Никушор Дан в президентския дворец „Котрочени“. Двамата ще разговарят първо на четири очи, след което срещата ще продължи в разширен формат. В програмата на председателя на Еврокомисията е включена и среща с министър-председателя на Румъния Лука Никулеску.

Посещението се провежда в момент на нарастващи опасения за сигурността на корабоплаването в Черно море. Поредицата от атаки с дронове срещу търговски плавателни съдове поставя нови предизвикателства пред държавите в региона и Европейския съюз.

След разговорите в Букурещ Фон дер Лайен ще отпътува за България. Утре тя се очаква във Варна, където ще се срещне с премиера Румен Радев. Основен акцент на разговора ще бъдат ситуацията в Черно море и рисковете за регионалната сигурност.

Последната спирка от обиколката ще бъде Турция. Там председателят на ЕК ще участва в международна конференция на ООН, посветена на климатичните промени.

Редактор: Цветина Петкова