Отхвърленият от СОС проект за домакинство на кръг от Световната купа по скейтборд в София предизвика сериозен обществен дебат за предвидените 9,6 милиона евро и начина, по който трябва да бъдат инвестирани средствата. Според хора от скейтборд общността обаче инициативата е пропусната възможност за развитието не само на спорта, но и на цяла култура у нас.

„Това е един от малкото шансове, които наистина имаме, за да се случи нещо грандиозно“, коментира Александър Кюркиев, който се занимава със скейтбординг от 40 години. По думите му домакинството на международни състезания би привлякло световни звезди, би дало възможност за срещи и тренировки с деца и би стимулирало развитието на местната скейтборд общност.

Проектът предвиждаше изграждането на постоянен скейтпарк в Западен парк, както и провеждането на международни събития, част от които свързани с олимпийските квалификации за Игрите през 2028 г. Според Христо Петков, който е предприемач и маркетинг специалист, подобна инфраструктура би дала възможност на България да привлече състезатели и посетители от цял свят.

„Инфраструктура се изгражда с пари. Няма как да не инвестираш, ако искаш да постигнеш резултат“, посочи Кюркиев, като даде пример с международни събития в Парагвай, привлекли хиляди участници и съпътстващи посетители.

И двамата събеседници подчертаха, че скейтбордингът е много повече от спорт. „Той те учи да ставаш, след като паднеш, и да продължаваш напред“, каза Христо Петков. Според него тази култура развива креативността и дава възможност на младите хора да откриват таланти и професионална реализация в различни области - от фотографията и дизайна до предприемачеството.

„Мислете за децата, защото те са бъдещето. Не ги възпирайте, защото ще премине още едно поколение, което ще трябва да се бори за мечтите си“, призова Кюркиев.

Въпреки че проектът засега не получи подкрепа в Столичния общински съвет, представителите на скейтборд общността са категорични, че ще продължат да търсят възможности за развитието на тази култура в България.

Целия разговор гледайте във видеото.