Икономически несъстоятелно е да се твърди, че заради ваучерите за храна се вдигат цените. Това заяви в предаването „Здравей, България” главният секретар на Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България Таня Обущарова.

Темата излезе на дневен ред, след като правителството реши, че от следващата година могат да се дават ваучери до 200 евро, като със 7% данък ще се облага сумата над 102 евро. Според Николай Вълканов от Асоциацията за модерна търговия това ще доведе директно до поскъпване на храните. И той, и финансовият журналист Стефан Антонов посочиха, че банките налагат по-високи такси на операторите, те ги прехвърлят върху търговците, а това директно вдига цените с до 3%.

Според Обущарова ваучерите не са толкова висок процент, че да могат да окажат реално влияние на пазара. Освен това напомни, че ваучерите се използват в затворена мрежа от магазини и смята за некоректно сравняването им с банкови карти. Ваучерите за храна са изключени от европейския регламент за банковите такси, обясни Обущарова.

„Миналата година КЗК направи разследване на сектора, не бяха установени дисбаланси. Дори заключи, че след дигитализацията на ваучерите разходите на търговците са намалели”, коментира Обущарова.

Повече гледайте във видеото.