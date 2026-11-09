Любовна история, започнала в Лондон, преминала през раздяла и намерила щастливото си продължение в Правец. Тази седмица рубриката „Новите известни“ среща зрителите със Сарафина от френския град Тулуза и Петер от България, които решават да отглеждат трите си дъщери у нас.

Двамата се запознават преди около седем години, докато работят в един и същи ресторант в британската столица. Първоначално са приятели, но постепенно отношенията им прерастват в любов. Пандемията от COVID-19 обаче ги разделя и за близо две години всеки поема по своя път.

Когато се срещат отново, Сарафина вече е майка на две момиченца близначки. Петер ги приема като свои, без да се колебае. „Знам какво е да живееш без родители. Не виждам нищо лошо тези дечица да бъдат отгледани от мен, дори да не съм биологичният им баща“, споделя той. По-късно се ражда и общата им дъщеря, която днес е на две години.

След години в Лондон семейството взема решение да се премести в Правец. Причината е желанието им да прекарват повече време с децата и да избягат от напрегнатото ежедневие. „Решихме, че за нас не е толкова важно да гоним успехи и пари. Искаме да отгледаме децата си спокойно“, разказва Петер.

Сарафина признава, че все още ѝ е трудно да научи български език, но се чувства щастлива и приета. „Откакто сме тук, успяваме да дишаме. Всички са мили с мен. Много съм щастлива от избора, който направихме“, споделя французойката.

А кога разбира, че Петер е любовта на живота ѝ? „Влюбих се в него два пъти. Първият беше, когато дойдох в България и се запознах със семейството му. Вторият – когато го видях с близначките. Видях колко е мил с тях и как се грижи за нас. Тогава разбрах“, разказва тя.

Днес двамата споделят семейното си ежедневие в социалните мрежи и се надяват историята им да вдъхнови и други българи, живеещи в чужбина, да се завърнат у дома.

Със Сарафина и Петер ни среща Василена Гръбчева в рубриката „Новите известни“.