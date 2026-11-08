Сериозна криза за Доналд Тръмп в американската вътрешна политика. Републиканците загубиха ключови щати в избора на представители за Сената и Конгреса, което доведе до пост на американския президент в социалната му мрежа с надпис "Вето" и намек, че оттук нататък ще блокира решенията на демократите, които направиха исторически пробив. Външнополитическите решения на Тръмп доведоха до вътрешна криза в Америка с цената на живот и високите цени на горивата.

10 години след избирането му за президент Доналд Тръмп усети вятъра на промяната. След загуба в цялата страна той се готви да посрещне новата политическа реалност през януари, когато демократите ще получат мнозинство в Конгреса. Според източници още преди изборите служители на администрацията му са си осигурили адвокати за случай, че демократите спечелят.

След синята лавина всички карти са на масата. Демократите поеха ангажимент да работят в две основни посоки: по-достъпен живот за американците и търсене на отговорност от движението MAGA.

Доналд Тръмп и републиканците бяха разгромени дори в дълбоко консервативните щати. "Може ли да повярвате на това?", попита Тръмп.

За първи път от завръщането му във властта през 2016 г. Тръмп ще се изправи срещу обединено и опозиционно мнозинство на демократите в Конгреса. „И аз съм разочарован“, заяви председателят на Камарата на представителите от Републиканска партия Майк Джонсън.

Една от основните причини за изборния провал - войната в Иран. „Ако не бяхме извършили атаката с бомбардировачите B-2 преди няколко месеца, Иран вече щеше да разполага с ядрено оръжие“, заяви Тръмп.

Според самия Тръмп САЩ продължават да преговарят с Иран. Междувременно разсекретени съдебни документи показват, че администрацията е обсъждала с иранските власти депортирането на ирански граждани, задържани в САЩ, през трети страни. Адвокатът на Министерството на правосъдието Димитър Георгиев Ремел е с български корени. Съдията по делото обаче сравни подобни опити с връщането на хора в нацистка Германия. Нерешен остава и конфликтът в Украйна. „Ще има споразумение, голямо споразумение, което ще обхваща не само Украйна. То ще бъде много мащабно. Ще включва не само Украйна, а бих могъл да кажа дори, че може да обхване цяла Европа“, категоричен е американският президент.

Решенията за финансирането на правителството до декември и приемането на годишния закон за отбраната все още са в ръцете на републиканците. „По-решени и по-твърди от всякога сме да доведем докрай това, което започнахме“, подчерта министърът на отбраната Пийт Хегсет.

Министърът на отбраната Хегсет иска още поне 350 милиарда долара за военни действия. Още идната седмица обаче той може да бъде подложен на процедура по импийчмънт с подкрепата на републикански конгресмени, които вече се обърнаха срещу него.

Политическите ходове тепърва започват. Вицепрезидентът и потенциален кандидат за президент на републиканците Джей Ди Ванс побърза да се разграничи от войната и да я критикува часове след изборната загуба.

„Не беше просто синя вълна, беше американско цунами“, подчерта лидерът на демократите в Камарата на представителите Хакийм Джефрис.

„Току-що показахме, че политиката на разделение няма шанс срещу политиката на любовта“, заяви сенаторът от Демократическата партия Джеймс Таларико.

Нови лица в Демократическата партия донесоха ентусиазъм и надежда. Само часове след изборите политическите погледи вече са насочени към следващото голямо изпитание – президентските избори през 2028 г.

„Създадохме движение. Правителство на народа, избрано от народа и в името на народа“, подчерта сенаторът от Демократическата партия Абдул ел Сайед.

„И сега нашата задача е да събудим отново онзи велик национален дух, който победи фашизма, създаде системата за социално осигуряване, изпрати човек на Луната и прокара законите за гражданските права“, изтъкна и сенаторът от Демократическата партия Джон Ософ.

Сътресенията в кабинета на Тръмп не закъсняха. Шефът на кабинета му Сузи Уайлс беше отстранена, а на нейно място идва една от най-спорните фигури в президентското обкръжение – Стивън Милър. Той е архитект на твърдата имиграционна политика и острите действия срещу нелегалната миграция, известен с конфронтационната си позиция спрямо демократите и с опитите да разшири границите на президентските правомощия.

„Той е истински боец. С мен е още от самото начало – от 2015 година, още преди 2016-а. Изключително лоялен и интелигентен човек, който върши страхотна работа“, заяви Доналд Тръмп.

Според анализатори този ход на Тръмп е сигнал, че вместо да подаде маслинова клонка, администрацията се подготвя за политическа битка с новото мнозинство в Конгреса.

ВСИЧКО ЗА МЕЖДИННИТЕ ИЗБОРИ В САЩ ЧЕТЕТЕ ТУК